إيقاف التدريس وموجة نزوح جنوبي لبنان جراء غارات إسرائيلية مكثفة

أفيد بوجود حركة نزوح لآلاف اللبنانيين من مدينة صور ومناطق جنوبي البلاد، باتجاه صيدا بعد غارات إسرائيلية عنيفة.

أعلن وزير التربية اللبناني، عباس الحلبي، الإثنين إيقاف العمل في مدارس الجنوب لمدة يومين تزامنا مع نزوح آلاف اللبنانيين، جراء القصف الإسرائيلي المكثف والذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

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وقرر الوزير اللبناني في بيان "إقفال المدارس والثانويات والمعاهد اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، في كل من محافظات الجنوب، والبقاع وبعلبك الهرمل، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، نظرا لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية (القصف الإسرائيلي المكثف) في المحافظات المذكورة، ما يشكل خطرا على التلاميذ".

ودعا "مديري المؤسسات التربوية إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص".

وأفيد بوجود حركة نزوح لآلاف اللبنانيين من مدينة صور ومناطق جنوبي البلاد، باتجاه صيدا بعد غارات إسرائيلية عنيفة.

وتشهد شوارع مدينة صيدا الرئيسية وطرقها زحمة خانقة بعدما قلصت المدارس والمعاهد فيها ساعات التدريس، وطلبت من الأهالي اصطحاب أبنائهم بسبب تطور الأوضاع في الجنوب، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 100 شخص وإصابة أكثر من 400، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق وجنوب البلاد، في حصيلة غير نهائية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين أكثر من 300 غارة على مناطق متفرقة جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.