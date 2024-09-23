المقاومة بالعراق تقول إنها استهدفت قاعدة إسرائيلية بطائرات مسيرة

المقاومة العراقية في بيان "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الإثنين، قاعدة مراقبة لواء غولاني بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها استهدفت صباح اليوم الإثنين، قاعدة مراقبة لواء "غولاني" بالجيش الإسرائيلي “في الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرات مسيرة.

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وأضافت المقاومة العراقية في بيان "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الإثنين، قاعدة مراقبة لواء غولاني بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وأشار البيان إلى أن الهجوم جاء "نصرة لأهلنا في غزة وردا على "المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كانت المقاومة الإسلامية في العراق قالت في وقت متأخر من مساء الأحد، إنها نفذت هجوما بالطيران المسير على "هدف في غور الأردن بأراضينا المحتلة". وأكدت أنها ستواصل هجماتها "بوتيرة متصاعدة".

وتوعدت فصائل مسلحة في العراق بتنفيذ هجمات على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين.

وفي بيانين منفصلين بشأن الهجوم على هدف في غور الأردن، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صواريخ لاعتراض طائرة مسيرة انطلقت من العراق ورصدها وهي تعبر من سوريا إلى إسرائيل. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق إن طائراتها المسيرة قصفت هدفا "في غور الأردن بأراضينا المحتلة"، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وتصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط منذ انفجار الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) وأجهزة (ووكي توكي)، التي يستخدمها أعضاء حزب الله اللبناني في هجوم يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي من نفذته.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل بعضا من أعنف عمليات القصف عبر الحدود، في صراع يدور بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ عام تقريبا.