محاولة اغتيال علي كركي: من هو القائد في حزب الله المستهدف في غارة بيروت؟

استهدفت غارة إسرائيلية على بيروت، مساء اليوم الإثنين، المسؤول العسكري البارز في حزب الله، علي كركي. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن نجاح عملية الاغتيال، دون تأكيد رسمي من حزب الله أو من مصدر رسمي لبناني حول مصير كركي.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية مطلعة، اليوم الإثنين، أن الغارة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلية على بيروت، مساء اليوم، استهدفت المسؤول العسكري البارز في حزب الله، علي كركي؛ وتحدثت تقارير إسرائيلية عن نجاح عملية الاغتيال، الأمر الذي نفاه حزب الله مؤكدا أن كركي لم يصب بأذى.

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وجاء في بيان مقتضب صدر عن حزب الله أنه "تعليقًا على ادعاءات العدو الصهيوني باغتيال الأخ المجاهد ‏علي كركي، فإنّنا نؤكد أنّ الأخ العزيز المجاهد ‏القائد ‏الحاج علي كركي بخير وهو بحول الله تعالى في ‏كامل صحته وعافيته وقد انتقل إلى مكان آمن".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر في حزب الله قوله إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن استشهاد القيادي علي كركي في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت"، ونقلت تقارير لبنانية عن مصادر في الحزب أن "القائد علي كركي بخير وفي كامل صحته وقد انتقل إلى مكان آمن".

وبعد محاولة اغتياله في غارة على بيروت مساء اليوم، يبرز علي كركي كأحد أبرز القادة العسكريين في حزب الله، وذلك في أعقاب سلسلة عمليات اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي ضد قيادات الحزب، كان آخرها استهداف مسؤول العمليات إبراهيم عقيل وقادة في وحدة الرضوان، وذلك بعد اغتيال فؤاد شكر في تموز/ يوليو الماضي.

وكركي، الذي يُعتبر أحد المسؤولين الرئيسيين في إدارة العمليات العسكرية للحزب، يمثل نقطة محورية في إستراتيجيات حزب الله العسكرية، وقد ارتبط اسمه بعدد من الأحداث والنشاطات العسكرية والسياسية؛ وبحسب الادعاءات الإسرائيلية، فإن كركي هو قائد جبهة الجنوب التي تشهد تصعيدا متواصلا من 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

خلفية عن علي كركي

علي كركي، المعروف أيضًا بلقب "أبو علي"، هو شخصية بارزة في حزب الله، حيث تولى مناصب رفيعة ضمن هيكل الحزب العسكري. ويُعتقد أن كركي مسؤول عن تنسيق الأنشطة العسكرية والاستخباراتية، ويُعتبر أحد المقربين من الأمين العام للحزب، حسن نصر الله.

تخرج كركي من الجامعة في لبنان قبل أن يلتحق بحزب الله، حيث بدأ مسيرته في صفوف الحزب خلال الحرب الأهلية اللبنانية. منذ ذلك الحين، ارتقى في الرتب، حيث لعب دورًا حيويًا في العديد من العمليات العسكرية، بما في ذلك تلك التي استهدفت القوات الإسرائيلية خلال حرب تشرين في حزيران/ يونيو 2006.

دوره العسكري

يُعتبر كركي مهندسًا لإستراتيجيات حزب الله العسكرية، حيث قام بتطوير القدرات القتالية للحزب، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتقدمة وتكتيكات الحروب غير النظامية. ووفقًا للتقارير، فإن كركي كان له دور محوري في تنسيق العمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ويُعتقد أنه قد يكون له أيضًا تأثير على إستراتيجية الحزب في سورية.

وكركي تأثير كبير في توجيه سياسات حزب الله، خاصة في ما يتعلق بالعمليات العسكرية والإستراتيجيات الدفاعية؛ ووفقا للتقارير، يتمتع كركي بعلاقات وثيقة مع إيران، ويُعتبر جزءًا من شبكة واسعة من التعاون بين حزب الله والقوى الإقليمية الأخرى في "محور المقاومة".

وتأتي التحركات الإسرائيلية لاستهدافه تأتي في إطار الجهود الأوسع لإضعاف حزب الله وقطع خطوط القيادة في الحزب. ويشير استمرار العمليات العسكرية ضد الحزب، بما في ذلك استهداف القادة، إلى تصعيد إسرائيلي استثنائي لاستهداف قادة الحزب في محاولة لتغيير موازين القوى في المنطقة.

وفي تعقيب ضمني على محاولة اغتيال كركي، الذي لم يتضح مصيره بعد، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم، إن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بات وحيدا في قيادة الحزب، وشدد على أن إسرائيل "تقوم بسحق ما بناه حزب الله خلال 20 عاما" من قدرات عسكرية لمواجهة إسرائيل.

ومساء الإثنين، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارة جوية "بشكل موجة ومحدد" على الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان، فيما أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أن المستهدف هو القيادي في "حزب الله"، علي كركي، بحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلية وغيرها من وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن "علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله، هو الشخصية العسكرية الأبرز المتبقية في حزب الله بعد اغتيال فؤاد شكر (في تموز/ يوليو الماضي) وإبراهيم عقيل (الأسبوع الماضي)، وهو من أشرف على جميع تحركات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي وبلدات الشمال الإسرائيلي خلال كل أشهر الحرب".

ويأتي استهداف بيروت بالتزامن مع قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان، هو الأعنف منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، استشهاد 356 شخصا بينهم أطفال ونساء ومسعفون، وإصابة أكثر من ألف و200، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق وجنوب البلاد، في حصيلة غير نهائية.