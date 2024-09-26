لبنان: استشهاد 50 طفلا و95 امرأة بالعدوان الإسرائيلي منذ الإثنين

أوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد النساء والأطفال، قد ارتفع أكثر بين الشهداء الذين تجاوز مجموعهم 650 شخصا في الغارات الجوية الإسرائيلية، خلال العدوان على لبنان.

قالت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، إن ما لا يقل عن 50 طفلا، و95 امرأة، استشهدوا في العدوان الإسرائيليّ المستمرّ، منذ الإثنين الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد النساء والأطفال، قد ارتفع أكثر بين الشهداء الذين تجاوز مجموعهم 650 شخصا في الغارات الجوية الإسرائيلية، خلال العدوان على لبنان.

وأشار لبنانيون، تداولوا صور أبنائهم المتوفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "أبناءهم استشهدوا مثل أطفال غزة".

والجمعة الماضي، قُتل ما لا يقل عن 5 أطفال من نفس العائلة في غارة إسرائيلية على بيروت.

طفل لبناني في مدرسة ببيروت (Getty Images)

والأربعاء، أعلن منسق خطة الطوارئ في الحكومة اللبنانية، وزير البيئة ناصر ياسين، أن عدد الشهداء في بلاده جراء الغارات الإسرائيلية منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ 1247، بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب نحو 5 آلاف و278.

وقدّر الوزير ياسين، عدد الأشخاص الذين اضطروا لترك منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، بـ150 ألفا.

وفي نيويورك، أول من أمس الثلاثاء، قال زير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، إن عدد النازحين اللبنانيين بسبب التصعيد الراهن بين إسرائيل و"حزب الله" يقترب من نصف مليون.

من جانبه، صرح وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، أنهم وضعوا 70 ألفا من النازحين داخل البلاد في مراكز إيواء، بسبب الهجمات الإسرائيلية.

ويكافح آلاف اللبنانيين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم من أجل البقاء على قيد الحياة مع أطفالهم في المدارس المخصصة لهم.

وبينما تتواصل موجة الهجرة من مناطق جنوب البلاد إلى العاصمة بيروت والمناطق الشمالية، يتزايد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي الذي يحلق في سماء لبنان.

(Getty Images)

ومنذ الإثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وأسفر عن 663 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2505 جرحى و70 ألف نازح مسجلين رسميا.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب.