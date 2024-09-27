الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على مناطق متفرقة في لبنان

صعّد الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في لبنان مع دخول اليوم الخامس للحملة العسكرية "سهام الشمال" التي بدأتها إسرائيل يوم الإثنين الماضي، وأسفرت عن سقوط أكثر من 600 شهيد ونزوح نحو 150 ألف شخص.

كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في لبنان مع دخول اليوم الخامس للحملة العسكرية "سهام الشمال" التي بدأتها إسرائيل يوم الإثنين الماضي، وأسفرت عن سقوط أكثر من 600 شهيد ونزوح نحو 150 ألف شخص إلى مناطق في وسط وشمالي لبنان وإلى الأراضي السورية.

وفي وقت أصدرت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية نداء مشتركا لإرساء "وقف مؤقت لإطلاق النار" لمدة 21 يوما في لبنان، عاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كعادته، إلى التسويف والمماطلة، وتراجع عن التفاهمات مع الإدارة الأميركية بشأن الحرب.

وحذّر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أمس من أن حربا شاملة بين إسرائيل وحزب الله ستكون مدمّرة، وأكد على ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لإنهاء التصعيد المتصاعد بين الطرفين.

وفي تصريحات أدلى بها في لندن بعد اجتماع مع نظيريه البريطاني جون هيلي والأسترالي ريتشارد مارليس، قال أوستن إن "الحرب الشاملة بين حزب الله وإسرائيل قد تكون مدمرة للدولة العبرية ولبنان".

وأضاف أن "هناك فرصة للاستفادة من وقف إطلاق النار بينهما لإتمام اتفاق يضمن وقف إطلاق النار في غزة".

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