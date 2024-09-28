حسن نصر الله... سيرة مختصرة

تلقى نصر الله تعليما دينيا بمراكز وحوزات شيعية في لبنان والعراق وإيران * انضم لحزب الله عام 1982 وتولى منصب أمينه العام عام 1992 بعد اغتيال إسرائيل لسلفه عباس الموسوي * ابنه الأكبر هادي استشهد بعملية ضد الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، صباح السبت، اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في عدوان جوي على العاصمة اللبنانية بيروت. وقال الجيش في بيان إن "الغارة التي قضى خلالها على نصر الله" تمت بـ"توجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات والمؤسسة الأمنية على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية". وأشار إلى أن الغارة "تمت في الوقت الذي تواجدت فيه قيادة حرب الله داخل المقر"، وأنها أسفرت عن "مقتل عدد آخر من قادة الحزب".

إلا أن حزب الله لم يعلق رسميا حتى الساعة على العملية الإسرائيلية ولم يصدر بيانا رسميا بشأن مصير نصر الله، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من حزب الله إن الاتصال فُقد مع قيادة الحزب.

وسبق أن حاولت إسرائيل في عدة مناسبات اغتياله خلال النزاعات المسلحة، لكن هذه المحاولات لم تنجح.

فيما أدرجت وزارة الخارجية الأميركية نصر الله على "قائمة الإرهابيين الدوليين" عام 1995، وعرضت مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد مكانه أو اعتقاله.

من هو نصر الله؟

حسن نصر الله، ولد في 31 آب/ أغسطس 1960 في بلدة البازورية بقضاء صور جنوب لبنان. تزوج من فاطمة ياسين ولهما خمسة أبناء: هادي، زينب، محمد جواد، محمد مهدي، ومحمد علي. ابنه الأكبر، هادي، استشهد في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان عام 1997.

تلقى نصر الله تعليما دينيا في مراكز وحوزات شيعية في لبنان والعراق وإيران. وانضم إلى "حركة أمل" خلال دراسته الثانوية، وتدرج بالمناصب حتى أصبح عضوا في المكتب السياسي للحركة عام 1979.

في عام 1982، انسحب من حركة أمل مع عدد من المسؤولين إثر خلافات حول كيفية مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وانضم لـ"حزب الله" الذي تأسس في العام نفسه، وتولى مسؤولية تعبئة المقاومين في منطقة البقاع.

في عام 1985، انتقل إلى بيروت حيث تولى منصب نائب مسؤول المنطقة، ثم أصبح المسؤول التنفيذي العام المكلف بتطبيق قرارات مجلس الشورى.

نصر الله في الضاحية الجنوبية عام 1993

زعامة حزب الله

تولى نصر الله منصب الأمين العام لحزب الله في 16 شباط/ فبراير 1992، بعد اغتيال سلفه عباس الموسوي في هجوم إسرائيلي. منذ توليه القيادة، قاد نصر الله الحزب في سلسلة من العمليات النوعية ضد إسرائيل، أبرزها أدى إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان في عام 2000 بعد احتلال دام 22 عاما.

في عام 2004، لعب نصر الله دورا محوريا في أكبر صفقة تبادل أسرى بين حزب الله وإسرائيل، شملت إطلاق مئات الأسرى اللبنانيين والعرب. ونال نصر الله لقب "سيد المقاومة" محليا نظرا لدور الحزب في تحرير جنوب لبنان عام 2000، ومواجهته لإسرائيل في حرب تموز عام 2006.

عاد اسمه إلى واجهة الأحداث مع عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي، على مستوطنات غلاف غزة في فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي تلاها حرب إسرائيلية على قطاع غزة تقترب من دخول عامها الأول ما أسفر استشهاد مقتل وإصابة أكثر من 137 ألف فلسطيني.

فقد أعلن نصر الله عن فتح "جبهة في جنوب لبنان لدعم وإسناد المقاومة الفلسطينية"، وهي الجبهة التي قال في عدد من خطبه إنها لن تهدأ إلا بعد إنهاء الحرب على غزة.

ويأتي إعلان إسرائيل عن اغتياله اليوم فيما جرت جهود فرنسية وأميركية للتواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل وحزب الله لمدة 21 يوما، بغرض إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي على جبهتي لبنان وغزة.