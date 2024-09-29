السودان: معارك محتدمة بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم

تسيطر قوات من الجيش السوداني على منطقة المقرن السياحية مع تقدمها شرقا باتجاه قاعة الصداقة، وجنوبا باتجاه المناطق الإستراتيجية الواقعة جنوب شرقي نفق الإستاد وسط العاصمة.

تشهد العاصمة الخرطوم معارك محتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تواصلت المعارك في منطقة الجَيلي شمالي العاصمة، في حين أفادت تقارير بأن الجيش عزز سيطرته على مواقع وسط العاصمة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

كذلك شن الجيش السوداني غارات جوية كثيفة على مواقع للدعم السريع جنوبي الخرطوم.

وعزز الجيش السوداني سيطرته على مواقع وسط العاصمة الخرطوم، مع تجدد الاشتباكات بين قواته والدعم السريع منذ فجر أمس السبت.

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش السوداني واصل تقدمه وسط العاصمة الخرطوم، مع تعزيزات عسكرية للجيش عبر جسر النيل الأبيض.

وتسيطر قوات من الجيش السوداني على منطقة المقرن السياحية مع تقدمها شرقا باتجاه قاعة الصداقة، وجنوبا باتجاه المناطق الإستراتيجية الواقعة جنوب شرقي نفق الإستاد وسط العاصمة.

وفجر الخميس الماضي، شن الجيش السوداني هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة الخرطوم.

وأجمع مراقبون في السودان على أن الهجوم توفرت له عوامل نجاح تم التخطيط لها باقتدار، بهدف السيطرة على العاصمة بمدنها الثلاث.

وتمركزت قوات الجيش في المواقع التي حددت لها، في حين أخفقت محاولات الدعم السريع في صدّها إلى خلف الجسور الثلاثة في أم درمان، وتعرضت لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وتمكن الجيش السوداني من قطع الدعم عن قوات الدعم السريع عبر التحليق الكثيف لطيرانه في أجواء المدن الثلاث للعاصمة، فجعل أي مغامرة للإمداد -عبر ما يسمى بقوات الفزع- شبه مستحيلة.