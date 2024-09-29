العراق: تعليمات عاجلة لاحتضان الطلبة الوافدين من لبنان

في وقت سابق السبت، وجّه رئيس الوزراء العراقيّ محمّد شياع السوداني، وزارة الداخليّة في بلاده إلى تسهيل منح وثائق سفر سريعة للبنانيّين، وذلك تعبيرًا عن مساندتهم في ظلّ الهجمات الإسرائيليّة الحاليّة...

وجّه وزير التربية والتعليم العراقيّ محمّد عبد اللطيف، مساء السبت، بإصدار ضوابط وتعليمات "عاجلة" لاحتضان الطلبة الوافدين من لبنان تجنّبًا لحرمانهم من الدراسة. جاء ذلك في بيان على حسابها بمنصّة "إكس".

وأفاد البيان، أنّ "وزير التربية يوجّه المديريّة العامّة للتقويم والامتحانات والجهات المعنيّة بإصدار ضوابط وتعليمات عاجلة الأحد، تعنى باحتضان التلاميذ والطلبة الوافدين من لبنان الشقيقة في المدارس العراقيّة، تجنّبًا لحرمانهم من الدراسة لهذا العام وبالسرعة القصوى".

وأشار إلى أنّ ذلك يأتي "في بادرة إنسانيّة وطنيّة عاجلة ودعمًا للطلبة اللبنانيّين وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بتسهيل شؤون النازحين".

وفي وقت سابق السبت، وجّه رئيس الوزراء العراقيّ محمّد شياع السوداني، وزارة الداخليّة في بلاده إلى تسهيل منح وثائق سفر سريعة للبنانيّين، وذلك تعبيرًا عن مساندتهم في ظلّ الهجمات الإسرائيليّة الحاليّة.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، يشنّ الجيش الإسرائيليّ "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب اللّه" قبل نحو عام، أسفر حتّى صباح السبت عن 783 قتيلًا بينهم أطفال ونساء، و2312 جريحًا، وفق بيانات السلطات اللبنانيّة.

في المقابل، يستمرّ دويّ صفّارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق "حزب اللّه" رشقات صاروخيّة على مواقع عسكريّة ومستوطنات في شمال إسرائيل.

وتتبادل فصائل لبنانيّة وفلسطينيّة في لبنان، أبرزها "حزب اللّه"، مع الجيش الإسرائيليّ قصفًا يوميًّا عبر "الخطّ الأزرق" الفاصل، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، أسفر حتّى السبت، عن "1640 شهيدًا، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و 8 آلاف و408 جرحى" لبنانيّين، وفق وزارة الصحّة اللبنانيّة.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب الّتي تشنّها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزّة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.