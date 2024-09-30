إسرائيل اغتالت قائد حماس في لبنان و3 من قادة الجبهة الشعبية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت للمرة الأولى مخيم البص قرب مدينة صور جنوبي البلاد، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والإصابات.

اغتالت إسرائيل، الإثنين، قائد حركة حماس في لبنان، وكذلك 3 من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك في غارات أسفرت عن استشهاد العديد من أفراد عائلاتهم.

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ونعت حركة حماس فتح شريف أبو الأمين قائد الحركة في لبنان وعضو قيادتها في الخارج، مع زوجته وابنيه، بغارة جوية إسرائيلية استهدفته بمنزله في مخيم "البص" جنوبي لبنان.

وقالت حماس في بيان لها "بكل معاني الصبر والفخر والاعتزاز، ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج شهيدا على طريق القدس، وفي ظلال ملحمة طوفان الأقصى، وزوجته المربية الشهيدة أمية إبراهيم عبد الحميد، وابنيه الشهيد أمين والشهيدة وفاء".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت للمرة الأولى مخيم البص قرب مدينة صور جنوبي البلاد، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والإصابات.

واغتال الجيش الإسرائيلي عددا من مسؤولي وعناصر حماس وجناحها العسكري كتائب القسام في لبنان، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأبرز هذه العمليات كانت اغتيال صالح العاروري نائب رئيس الحركة بغارة نفذتها طائرة مسيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي.

وطالت الاغتيالات التي نفذها الجيش الإسرائيلي، الإثنين، 3 قيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 3 من قيادييها قتلوا في غارة إسرائيلية على بيروت.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي، فجر الإثنين، غارة جوية على منطقة الكولا في بيروت، في أول قصف إسرائيلي داخل العاصمة اللبنانية منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في الثامن من أكتوبر الماضي.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان إن الغارة أدت إلى استشهاد محمد عبد العال عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة العسكرية والأمنية، وعماد عودة عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، بالإضافة إلى عبد الرحمن عبد العال.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 23 أيلو/سبتمبر الحالي، أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن استشهاد 916 وإصابة 2709 آخرين.

ذكر تقرير صادر عن منسق لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية ووزير البيئة، ناصر ياسين، أنه منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، سقط في لبنان 1640 شهيدا، بينهم 104 أطفال و194 امرأة، وأصيب 8408 آخرين بجروح.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر طرفي الحدود.