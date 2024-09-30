خلال الـ24 ساعة الماضية: 105 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان

يتواصل نزوح المدنيين عن لبنان، حيث أشارت وحدة مخاطر الكوارث في لبنان إلى عبور 36 ألفاً و188 سوريا و41 ألفا و307 لبنانيين إلى سورية منذ 23 أيلول/سبتمبر الحالي، في وقت تحذر فيه منظمات أممية ودولية من اندلاع أزمة إنسانية.

استشهد 105 أشخاص وجرح 359 جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان مساء الأحد، وفق وزارة الصحة اللبنانية، بعد يومين من مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مع قادة آخرين في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

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ويتواصل نزوح المدنيين عن لبنان، حيث أشارت وحدة مخاطر الكوارث في لبنان إلى عبور 36 ألفاً و188 سوريا و41 ألفا و307 لبنانيين إلى سورية منذ 23 أيلول/سبتمبر الحالي، في وقت تحذر فيه منظمات أممية ودولية من اندلاع أزمة إنسانية تلوح في الأفق.

ذكر تقرير صادر عن منسق لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية ووزير البيئة، ناصر ياسين، أنه منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط في لبنان 1640 شهيدا، بينهم 104 أطفال و194 امرأة، وأصيب 8408 آخرين بجروح.

وشن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عشرات الغارات على لبنان التي أسفرت عن سقوط أكثر من مئة شهيد، وقالت إسرائيل إنها هاجمت 120 هدفا في معاقل الحزب الأحد، شملت وفقا لها مواقع إطلاق صواريخ ومنشآت عسكرية ومستودعات أسلحة.

وسمع دوي انفجار قوي ورأوا أعمدة دخان تتصاعد من ضاحية بيروت الجنوبية، حيث اغتيل حسن نصر الله الجمعة في غارة إسرائيلية قوية سوّت عدة مبان بالأرض.

في الأثناء، قال مصدر مقرب من الحزب إن "جثمان نصر الله انتشل السبت، وجرى غسله وتكفينه"، مضيفا أنه "لم يُحدد بعد موعد تشييعه ودفنه".

يأتي ذلك غداة استشهاد 33 شخصا وإصابة 195 بجروح السبت في ضربات إسرائيلية على لبنان، وفق وزارة الصحة.

لكن رغم الضربات المتواصلة التي تشنها إسرائيل، أعلن حزب الله عمليات إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، بما في ذلك مدينة صفد وطبرية، وعكا ومدينة حيفا ومحيطها.

ومن المحتمل أن يعيّن هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي للحزب وابن خالة نصر الله، أمينا عاما جديدا.

وطلبت إيران عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الذي دعته إلى "اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع جر المنطقة إلى حرب شاملة".

ووصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، مساء الأحد، إلى لبنان، وقالت الخارجية إنه "سيجري محادثات مع السلطات المحلية وسيقدم دعما فرنسيا، وخصوصا إنسانيا".

يلتقي بارو، الإثنين، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أن عدد النازحين قد يكون وصل إلى "مليون شخص"، معتبرا أن هذه قد تكون "أكبر" عملية نزوح في البلاد.

على المستوى ذاته، أعلن برنامج الأغذية العالمي عملية طارئة لتامين مساعدات غذائية لمليون شخص متضرر في لبنان.