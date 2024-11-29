تقرير: السعودية تتخلى عن إبرام معاهدة مع واشنطن مقابل التطبيع مع إسرائيل

قال مسؤول سعودي بارز إن المعاهدة اكتملت بنسبة 95%، لكن الرياض اختارت مناقشة اتفاق بديل لأنه لا يمكن تنفيذها بغير تطبيع مع إسرائيل.

تخلت السعودية عن مساعيها لإبرام معاهدة دفاعية مع واشنطن مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي المقابل تريد اتفاقا محدودا للتعاون العسكري؛ حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين سعوديين و4 مسؤولين غربيين لم تسمهم.

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وذكر المسؤولون، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جعل الاعتراف بإسرائيل مشروطا باتخاذها خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية مع تصاعد الغضب الشعبي في المملكة والشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وقال دبلوماسيون غربيون، إن "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يزال حريصا على التطبيع مع السعودية باعتباره إنجازا تاريخيا وعلامة على زيادة القبول في العالم العربي".

وأضافوا أن "نتنياهو يواجه معارضة داخلية ساحقة لأي تنازلات للفلسطينيين بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويعلم أن أي بادرة في اتجاه إقامة دولة من شأنها أن تؤدي إلى تفتيت ائتلافه الحكومي".

وذكرت المصادر، أن الرياض وواشنطن تأملان في إبرام اتفاقية دفاعية أكثر تواضعا قبل مغادرة الرئيس جو بايدن البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2025.

وقالت المصادر الستة، إن المعاهدة الأميركية السعودية الكاملة ستحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ الأميركي عليها بأغلبية الثلثين، وهو ما لن يكون ممكنا ما لم تعترف الرياض بإسرائيل.

وبحسب "رويترز"، فإن الاتفاقية التي يجري مناقشتها حاليا تتضمن توسيع التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية وخصوصا من إيران. وقالت المصادر إن الاتفاقية ستعزز الشراكات بين شركات الدفاع الأميركية والسعودية مع ضمانات لمنع التعاون مع الصين.

وستعزز الاتفاقية الاستثمارات السعودية في التقنيات المتقدمة وخصوصا أنظمة التصدي للطائرات المسيرة، وستزيد الولايات المتحدة من وجودها في الرياض من خلال التدريبات والدعم اللوجستي والأمن السيبراني، وقد تنشر كتيبة صواريخ باتريوت لتعزيز الدفاع الصاروخي والردع المتكامل، لكنها لن ترقى إلى معاهدة ملزمة للدفاع المشترك تلزم القوات الأميركية بحماية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في حال تعرضها لهجوم أجنبي.

وقال رئيس مركز الخليج للأبحاث ومقره الرياض، عبد العزيز بن صقر، إن "السعودية ستحصل على اتفاق أمني يسمح بمزيد من التعاون العسكري ومبيعات الأسلحة الأميركية، ولكن ليس معاهدة دفاعية مماثلة للمعاهدة مع اليابان أو كوريا الجنوبية كما كان المسعى في البداية".

يأتي ذلك فيما تتزايد الصورة تعقيدا بسبب وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتستبعد خطته أي بنود عن دولة أو سيادة فلسطينية لكنه في الوقت نفسه حليف وثيق لولي العهد السعودي.

ويخشى مسؤولون فلسطينيون وبعض المسؤولين العرب من احتمال أن يتمكن ترامب وصهره جاريد كوشنر، مهندس "صفقة القرن" وهو حليف وثيق أيضا لبن سلمان، من إقناعه في نهاية المطاف بدعم الخطة.

وقال دبلوماسيون، إن الطريقة التي يوفق بها بن سلمان بين أولويات السعودية وبين المشهد الدبلوماسي المتغير ستكون محورية وستحدد ملامح زعامته ومستقبل عملية السلام.

ولم يفارق الأمل الإدارة الأميركية الحالية في التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية قبل مغادرة بايدن منصبه في كانون الثاني/ يناير، لكن ما زال هناك عقبات كثيرة، وقال مصدر مطلع في واشنطن إن هناك ما يدعو للقلق في ما إذا كان هناك وقت كاف للتوصل إلى اتفاق.

وقال المصدر إن المسؤولين الأميركيين يدركون أن المملكة لا تزال مهتمة بالتأكد رسميا من الضمانات التي تسعى إليها وخاصة الحصول على أسلحة أكثر تقدما، لكنهم غير متأكدين ما إذا كانت تفضل تنفيذ ذلك في ظل قيادة بايدن أو انتظار ترامب.

وذكر المسؤول الأميركي "نواصل المناقشات ونبذل جهودا على أصعدة مختلفة" مع السعوديين.

ورفض مجلس الأمن القومي الأميركي التعليق حين سُئل عن الجهود التي تستهدف التوصل إلى اتفاق يقوم على توفير ضمانات أمنية للسعودية.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق حين سُئل عن الموقف السعودي من إقامة دولة فلسطينية.

وقد تعيد معاهدة دفاع تمنح السعودية حماية عسكرية أميركية مقابل الاعتراف بإسرائيل تشكيل الشرق الأوسط بالتقريب بين عدوين لدودين وربط الرياض بواشنطن في وقت تعزز فيه الصين علاقاتها بالمنطقة.

ويسمح ذلك للمملكة بتعزيز أمنها ودرء تهديدات إيران وحلفائها الحوثيين في اليمن لتجنب تكرار ضربات 2019 على منشآت النفط السعودية التي ألقت الرياض وواشنطن مسؤوليتها على طهران. ونفت إيران ضلوعها بأي دور.

وقال مسؤول سعودي بارز إن المعاهدة اكتملت بنسبة 95%، لكن الرياض اختارت مناقشة اتفاق بديل لأنه لا يمكن تنفيذها بغير تطبيع مع إسرائيل.

وقال اثنان من المصادر إن اعتمادا على الصيغة، يمكن الموافقة على اتفاقية تعاون مصغرة دون عرضها على الكونغرس قبل مغادرة بايدن منصبه. وهناك عقبات أخرى في المفاوضات الرامية للتوصل إلى معاهدة دفاع مشترك.

وقالت المصادر الستة إنه، على سبيل المثال، لم يتحقق تقدم في محادثات التعاون النووي المدني لأن السعودية رفضت التوقيع على ما يسمى باتفاقية 123 مع الولايات المتحدة لأنها تحرم الرياض من حق التخصيب النووي.

وقال مصدر سعودي قريب من المحادثات لـ"رويترز"، إن الاعتراضات السعودية على المواد المتعلقة بحقوق الإنسان اتضح أنها ساحة أخرى للخلاف.