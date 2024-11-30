خرق إسرائيلي متواصل لوقف إطلاق النار: شهيدان وجريحان في غارة على جنوب لبنان

وتعرضت أطراف بلدة شقراء باتجاه حولا، صباح اليوم السبت، لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، بينما شهد ليل الجمعة استهدافًا بالأسلحة الرشاشة لمحيط بلدتي بني حيان ومركبا.

استشهد شخصان وأصيب آخران في غارة إسرائيلية على بلدة رب الثلاثين في النبطية جنوبي لبنان، وذلك مع تواصل خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

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وقد أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الحدودية.

وحذر الجيش اللبناني والجمعيات الأهلية من مخاطر القنابل العنقودية والصواريخ والقذائف غير المنفجرة المنتشرة في المناطق المستهدفة.

وعلى صعيد عودة النازحين، سجل اليوم الثالث لوقف إطلاق النار ارتفاعًا في نسبة العائدين، حيث وصلت إلى أكثر من 80% في بعض المناطق، لكن القرى الحدودية لم تشهد سوى عودة محدودة لم تتجاوز 10%. هذا التفاوت يعزى إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، تدمير المنازل والبنى التحتية، وانتشار مخلفات الحرب وغياب الخدمات الأساسية.

وفي مناطق مثل قضاء صور وبعض قرى بنت جبيل، بدأت الحياة تعود تدريجيًا رغم المآسي المتمثلة بالفقدان وتدمير الممتلكات. تشهد هذه القرى حاليًا ورش عمل لإزالة الركام وفتح الطرق وتأمين الحاجات الأساسية كالمياه والكهرباء.

وفي بيان صدر صباح السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن كشف أسلحة يزعم أنه وجدها في "مسجد استخدمه عناصر حزب الله في جنوب لبنان" خلال أعمال تمشيط في الساعات الماضية.

واعتبر الجيش أنه يعمل على إبعاد "مشتبه فيهم" من المنطقة الجنوبية، مشددًا على التزامه بفرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 3961 شهيدًا و16,520 جريحًا.

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