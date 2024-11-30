جنرال أميركي يصل لبنان لرئاسة "تنفيذ ومراقبة" وقف إطلاق النار

"من المقرر أن يشغل المبعوث الأميركي، هوكشتاين، منصب الرئيس المدني المشارك بشكل مؤقت لغاية تعيين مسؤول آخر دائم".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، السبت، وصول الجنرال جاسبر جيفرز إلى لبنان، لتولي مهمة الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار.

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جاء ذلك في بيان نشرته سنتكوم، عبر منصة "إكس"، أوضحت فيه أن جيفرز وصل العاصمة بيروت، الأربعاء الماضي. وأفادت أن جيفرز سيشغل منصب الرئيس المشارك للآلية برفقة المبعوث الأميركي، آموس هوكشتاين.

كما وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "ستترأس آلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار، التي ستضم أيضًا الجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، وفرنسا".

ومن المقرر أن يشغل المبعوث الأميركي، هوكشتاين، منصب الرئيس المدني المشارك بشكل مؤقت لغاية تعيين مسؤول آخر دائم.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قالت إن جيفرز بحث مع قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتطورات في جنوب لبنان وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية.

وفجر الأربعاء، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" ما أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.