"يونيسف": أطفال السودان يعانون من الجوع وسوء التغذية والأمراض

سلطت "يونيسف" الضوء على أن "أطفال السودان يعانون في خضم المعارك الدائرة من الجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض".

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، السبت، إن "أطفال السودان يعانون في خضم المعارك الدائرة من الجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض".

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وكتبت "يونيسف" في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": "في خضم المعارك الدائرة في السودان، يعاني الأطفال من الجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض".

وأشارت الوكالة الأممية إلى أنها "تعمل مع شركائها على توفير الإمدادات المنقذة للحياة بالسودان، بما في ذلك الأغذية العلاجية الحيوية والمياه واللقاحات".

وشددت على أن "وقف إطلاق النار بالسودان أمر بالغ الأهمية لسلامتهم".

وسلطت "يونيسف" الضوء على أن "أطفال السودان يعانون في خضم المعارك الدائرة من الجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض".

وفي الأيام الأخيرة، تزايدت اتهامات محلية ودولية لقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم قتل جماعية بحق المدنيين في ولاية الجزيرة.

وتجددت الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش بولاية الجزيرة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية انشقاق القيادي بقوات الدعم أبو عاقلة كيكل، وهو من أبناء الولاية، وإعلان انضمامه إلى الجيش.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، سيطرت الدعم السريع بقيادة كيكل على مدن عدة في الجزيرة بينها ود مدني مركز الولاية.

وتسيطر الدعم السريع حاليا على أجزاء واسعة من الولاية، عدا مدينة المناقل والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش والدعم السريع معارك خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء المعارك بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.