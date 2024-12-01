الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته ويحذر من الانتقال لعدة قرى بجنوب لبنان

تنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية والطيران الحربي والمسير، وتحليق الطيران المسير، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف طرقات، وإضرام نار في سيارات وسحقها.

شن الطيران الإسرائيلي، الأحد، غارات جوية على القطاع الأوسط جنوبي لبنان، في استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، والذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضي.

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وواصل الجيش الإسرائيلي إطلاق التحذيرات لسكان عشرات البلدات والقرى اللبنانية في الجنوب، من التوجه إليها، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة الاستطلاعية.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، بالقصف المدفعي بلدة الخيام جنوبي لبنان، فيما حلقت مسيّرة إسرائيلية على مستوى منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.

وتنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية والطيران الحربي والمسير، وتحليق الطيران المسير، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف طرقات، وإضرام نار في سيارات وسحقها.

وأسفرت تلك الخروقات عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، ليرتفع إجمالي الضحايا في لبنان منذ سريان وقف إطلاق النار إلى 3 شهداء و10 جرحى.