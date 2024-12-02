إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف النار: شهيد وإصابة جندي لبناني باستهداف جرافة عسكرية

استهدفت مسيّرة إسرائيلية جرافة للجيش اللبناني أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبارة العسكري في منطقة حوش السيد علي – الهرمل؛ ما أسفر عن إصابة عسكري بجروح متوسطة.

استشهد شخص في استهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية في جديدة مرجعيون جنوبي لبنان؛ وذلك في وقت تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهدافاتها المتكررة في الأراضي اللبنانية، وهي ما تسفر عن شهداء وإصابات وأضرار في عدة بلدات ومناطق جنوبي لبنان.

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وأعلن الجيش اللبناني على منصة "إكس"، أن "مسيّرة للعدو الإسرائيلي استهدفت جرافة للجيش أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبارة العسكري في منطقة حوش السيد علي – الهرمل".

وأشار إلى أن أحد العسكريين أصيب بجروح متوسطة جراء الاستهداف الإسرائيلي.

إلى ذلك، جاء في بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني، أنه "بتاريخ 1.12.2024 عثر على جثمان أحد ضباط الجيش في منطقة الناقورة – الجنوب داخل سيارته بعد استشهاده نتيجة استهدافه من العدو الإسرائيلي، وكان قد فقد الاتصال به اعتبارا من تاريخ 26.11.2024. تجري قيادة الجيش التحقيق اللازم لكشف ظروف الحادثة".

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