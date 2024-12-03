الحوثيّون: نفذنا 3 عمليّات عسكريّة بمسيّرات شمال وجنوب إسرائيل

أعلن الحوثيون أن " القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، قد نفّذت خلال الـ48 ساعة الماضية، 3 عمليات عسكرية ضد العدو الإسرائيلي".

أعلن الحوثيون في اليمن "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، أنهم نفذوا 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيّرة، ضدّ أهداف في شمال وجنوب إسرائيل، خلال الـ48 ساعة الماضية، بالاشتراك مع حزب الله في العراق.

جاء ذلك في بيان مصور تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، تابعه مراسل الأناضول.

وقال سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق خلال الـ48 ساعة الماضية، 3 عمليات عسكرية ضد العدو الإسرائيلي".

وذكر أن "عمليتين استهدفتا هدفين إسرائيليين شمالي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة"، دون تحديد ماهية الهدفين ولا موقعهما بالضبط.

وأضاف أن "العملية الثالثة استهدفت هدفا حيويا (لم يحدد ماهيته) في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة".

وقال سريع إن "العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح".

وتابع: "قواتنا، ومعها المقاومة العراقية، مستمرة في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة، ولن توقَف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع".

وحتى الساعة 13:30، لم تعلق الجماعات العراقية المدعومة إيرانيا، إلا أن "المقاومة الإسلامية في العراق" تطلق بين الفينة والأخرى مسيرات باتجاه إسرائيل، "تضامنا مع قطاع غزة".

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية متواصلة، يستهدف الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًا في كانون الثاني/ يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.