عشرات المغاربة يطالبون بدعم فلسطين ووقف الإبادة الجماعيّة في غزة

من بين الشعارات الّتي ردّدها المحتجّون: "عاشت المقاومة، عاشت فلسطين"، و"كلّنا فداء، فلسطين الصامدة"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"...

شارك عشرات المغاربة، مساء الثلاثاء، في وقفة احتجاجيّة بالعاصمة الرباط، تضامنًا مع قطاع غزّة الّذي يتعرّض لإبادة إسرائيليّة منذ أكثر من عام، مطالبين باستمرار الدعم للشعب الفلسطينيّ.

وذكر مراسل الأناضول، أنّ المحتجّين ردّدوا شعارات تطالب بحماية المدنيّين في القطاع من الإبادة الإسرائيليّة، وأخرى تشيد بالمقاومة الفلسطينيّة.

وأدان المشاركون في الوقفة الّتي دعت إليها "الجبهة المغربيّة لدعم فلسطين" (غير حكوميّة)، ما وصفوه بـ"تحدّي إسرائيل كلّ المواثيق والقرارات الدوليّة".

ومن بين الشعارات الّتي ردّدها المحتجّون: "عاشت المقاومة، عاشت فلسطين"، و"كلّنا فداء، فلسطين الصامدة"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".

ورفع المشاركون أعلام فلسطين، وصور قادة بعض فصائل غزّة، ولافتات مثل: "نضال مستمرّ حتّى تحرير فلسطين وإسقاط التطبيع".

وتشهد الساحة المغربيّة حالة تضامن كبير مع القضيّة الفلسطينيّة، من خلال فعاليّات ومظاهرات يطالب فيها المشاركون بوقف الإبادة الإسرائيليّة بغزّة ورفع الحصار وإدخال المساعدات، وإنهاء اتّفاقيّة التطبيع مع إسرائيل.

وبدعم أميركيّ ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، إبادة جماعيّة في قطاع غزّة خلّفت نحو 150 ألف قتيل وجريح فلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانيّة بالعالم.