لبنان: الجيش الإسرائيلي يجدد تحذيراته من عودة النازحين ويواصل خرق وقف النار

أوردت الوكالة اللبنانية صباح الأربعاء، أن "قذيفة مدفعية سقطت في سهل مرجعيون. وكان العدو قد نسف بعد منتصف الليل منازل ومباني في بلدة الخيام، حيث سمع دوي الانفجار في أنحاء الجنوب".

جدد الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء تحذيراته من عودة النازحين إلى بلدات شبعا والهبارية ومرجعيون وأرنون ويحمر والقنطرة وشقرا وبرعشيت وياطر والمنصوري ومحيطها، وذلك "حتى إشعار آخر".

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كما حذر من العودة إلى قرى الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توتة، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفركلا، كفرشوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع وطلوسة.

وأوردت الوكالة اللبنانية صباح الأربعاء، أن "قذيفة مدفعية سقطت في سهل مرجعيون. وكان العدو قد نسف بعد منتصف الليل منازل ومباني في بلدة الخيام، حيث سمع دوي الانفجار في أنحاء الجنوب".

كما نفذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على الخيام وكفركلا، بالإضافة إلى قصف مدفعي على كفركلا؛ بحسب الوكالة اللبنانية.

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