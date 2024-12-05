تقرير: مبعوث ترامب للشرق الأوسط يسعى لهدنة في غزة قبل تنصيب الرئيس

ويتكوف سافر إلى قطر وإسرائيل في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتقى برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

التوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل تنصيب ترامب (Getty Images)

قال مصدر مطلع لرويترز إن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، زار إسرائيل وقطر لبدء جهود دبلوماسية لترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن قبل توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأضاف المصدر أن ويتكوف سافر إلى قطر وإسرائيل في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتقى برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكر المصدر أن الاجتماعات تشير إلى أن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي بعد تعليقها لذلك الدور الشهر الماضي.

وعملت قطر مع الولايات المتحدة ومصر على مدى أشهر في محادثات غير مباشرة لم تجد نفعا ولم تحقق وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ولم تسفر عن الإفراج عن الرهائن.

وأضاف المصدر أن من المرجح أن يعود مفاوضون من حماس إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتسهيل عقد جولة جديدة من المحادثات “قريبا”.

قال مسؤول أميركي إن مساعدي بايدن كانوا على علم باتصالات ويتكوف مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين وآخرين في الشرق الأوسط، ويرون أن مبعوث ترامب يدعم اتفاق غزة في إطار نفس النهج الذي اتخذته الإدارة.

وتحتفظ إدارة بايدن، وليس ويتكوف، بقيادة الجهود الرامية إلى إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وأجرى زعماء من حماس محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين في القاهرة يوم الأحد.

وقال المسؤول الأميركي لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن فريق الرئيس جو بايدن، أطلع معسكر ترامب على المستجدات، لكن الجانبين لم يعملا معا بشكل مباشر.

ولم يستجب فريق ترامب الانتقالي ولا ممثلون عنه وعن ويتكوف لطلبات من رويترز للحصول على تعليقات بشأن تلك الاجتماعات.

وقال ترامب إن الثمن سيكون باهظا في الشرق الأوسط، إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني.

ويتكوف مستثمر في قطاع العقارات ومانح لحملة ترامب وله علاقات أعمال مع قطر ودول خليج عربية أخرى، لكنه لا يملك أي خبرة دبلوماسية سابقة.

والتقى ويتكوف برئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد في 22 نوفمبر تشرين الثاني في الدوحة.

وقال المصدر المطلع “اتفقا على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل تنصيب ترامب حتى يتسنى لإدارة ترامب بمجرد توليها أن تلتفت لقضايا أخرى ومنها تحقيق الاستقرار في غزة والمنطقة”.

وأطلع المصدر على ما دار في اجتماعي ويتكوف في كل من قطر وإسرائيل وطلب عدم ذكر اسمه.

والتقى ويتكوف بنتنياهو في إسرائيل يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن ويتكوف التقى أيضا بأسر رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

وأضاف أن ويتكوف “تحدث معهم عن جهود فريق ترامب لمحاولة إبرام اتفاق قبل التنصيب”.