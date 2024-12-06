السودان: 7 قتلى في قصف جوي على مسجد في الخرطوم

أوضحت مجموعة المحامين في بيان أن "الهجوم يعد جزءا من سلسلة اعتداءات عسكرية عشوائية لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية".

قتل سبعة أشخاص الجمعة في قصف جوي للجيش السوداني طال مسجدا في شمال الخرطوم، وفق ما أفادت مجموعة محامين سودانيين مؤيدة للديمقراطية، وهو ما أكدته لجنة من الناشطين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت مجموعة "محامي الطوارئ" التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، "تعرض مسجد الشيخ أحمد الصديق في حي شمبات بمدينة بحري لقصف جوي عشوائي عقب صلاة الجمعة، مما أسفر عن استشهاد سبعة من المصلين"، مشيرة إلى أن "حصر أعداد (القتلى) لا يزال جاريا".

وأكدت لجنة المقاومة المحلية، إحدى لجان الناشطين على امتداد السودان والتي تقدم المساعدة للمدنيين في ظل الأعمال القتالية، حصيلة القتلى مشيرة إلى "نقل عدد من الجرحى لإسعافهم".

وأوضحت مجموعة المحامين في بيان أن "الهجوم يعد جزءا من سلسلة اعتداءات عسكرية عشوائية لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية".

واعتبرت أن القصف "يعد جريمة ضد الإنسانية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والأماكن المقدسة".

واتهم الجيش وقوات الدعم السريع على السواء بتعمد استهداف المدنيين وبقصف مناطق سكنية بصورة عشوائية.

ويشهد السودان منذ منتصف نيسان/أبريل 2023 معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وخلّفت المعارك عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. واتُهم الطرفان المتحاربان باستخدام الجوع سلاحا في المعارك.