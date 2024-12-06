مونديال 2030.. البنك الإفريقي للتنمية يبدي استعداده لتمويل مشاريع بالمغرب

أبدى البنك الإفريقي للتنمية استعداده لتمويل مشاريع بالمغرب مرتبطة بتأهيل البنيات التحتية المتعلقة باحتضانه لمونديال 2030، وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية.

أعرب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، أمس الخميس بالرباط، عن استعداد البنك لتمويل مجموعة من المشاريع المرتبطة بتأهيل البنيات التحتية المتعلقة باحتضان المملكة لمونديال 2030، خاصة شبكة السكك الحديدية والمطارات.

جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية، عقب مباحثات أجراها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

ولفت أديسينا، إلى دعم البنك خلال عام 2024 مجموعة من المشاريع (في إفريقيا) بقيمة 1.5 مليار دولار.

وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه تم اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.