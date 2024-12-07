لبنان: 155 خرقًا إسرائيليًا لوقف النار 14 منهم الجمعة

أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و47 شهداء، و16 ألفا و643 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص

ارتكب الجيش الإسرائيلي 14 خرقًا لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"، الجمعة، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 9 أيام إلى 155.

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وتركزت الخروقات، وفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة اللبنانية، في العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وأقضية بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا والنبطية بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب، وقضاء عكار بمحافظة عكار (شمال).

وتنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية والصواريخ، وإطلاق نيران من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتفجير منازل، وغارات بطيران حربي ومسير، وتحليق لطيران مسير.

في بيروت وضاحيتها الجنوبية، سُجل تحليق لطيران مسير حربي إسرائيلي على علو منخفض مساء الجمعة.

وفي قضاء النبطية، أغار طيران حربي إسرائيلي عند قرابة الساعة 22:20 بالتوقيت المحلي على مجرى نهر الليطاني بين بلدتي زوطر الشرقية ويحمر الشقيف. ولم تتضح على الفور نتائج هذه الغارة، وما إذا تسببت في وقوع ضحايا من عدمه.

وفي قضاء مرجعيون، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبان في بلدة العديسة سمع صداه في أرجاء الجنوب.

وفي قضاء بنت جبيل، أطلقت القوات الإسرائيلية، فجر وصباح الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة على عدد من بلدات القطاع الأوسط، لا سيما بلدتي عيتا الشعب ورامية.

فيما شهدت بلدة عيترون بالقضاء ذاته عددًا من الانتهاكات الإسرائيلية، بينها إطلاق عدد من قذائف المدفعية على المنازل، وعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة ليلاً.

وفي صباح الجمعة، رُصد تحرك لافت لآليات ودبابات للجيش الإسرائيلي داخل البلدة، إضافة إلى إطلاق صاروخ أحدث دوي انفجاره إرباكا وتوترا لدى الأهالي دفع بعضهم إلى ترك منازلهم ومغادرة البلدة.

وفي بلدة يارون، قام الجيش الإسرائيلي بتفخيخ وتفجير عدد من منازل المواطنين.

كما حاولت مسيرة إسرائيلية استهداف سيارة في مدينة بنت جبيل مركز القضاء، دون التمكن من إصابتها.

وفي قضاء حاصبيا، سُجل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مثلث الماري - المجيدية - عين عرب.

وفي قضاء صور، انفجرت مسيرة إسرائيلية بخزان مياه في بلدة مجدل زون.

وفي قضاء عكار، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الجمعة، على معبر العريضة الحدودي مع سوريا، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية، وانقطاع الطريق بين البلدين.