تجدد الخروقات الإسرائيلية بلبنان: شهيد وإصابة عسكريين في بنت جبيل

تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية، واستهدفت مسيّرة لها صباح الإثنين سيارة في مدينة بنت جبيل.

من مكان استهداف السيارة في بنت جبيل

استشهد شخص وأصيب عسكريون صباح الإثنين جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة على طريق صف الهوا قرب حاجز للجيش اللبناني في مدينة بنت جبيل؛ وذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

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وأوردت الوكالة اللبنانية، أن "قوات العدو أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة فجرا، في اتجاه أطراف الناقورة ورأس الناقورة، في المكان الذي وقع فيه الانفجار بالدورية المعادية في منطقة رأس الناقورة أمس".

وكانت قد أطلقت ليلا، القنابل الضوئية فوق بلدة علما الشعب؛ بحسب الوكالة اللبنانية.

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