السودان: 29 قتيلا بقصف جوي على محطة وقود قرب الخرطوم

حسب نشطاء تحدثوا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أدى الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة على سوق مكتظ توجد به محطة الوقود أيضا، إلى إصابة عشرات الأشخاص.

القصف أدى إلى انفجارات عنيفة واشتعال النيران في مواقع عديدة (Getty Images)

لقي 29 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، الأحد، وذلك إثر قصف جوي استهدف محطة للوقود في منطقة تقع جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وتخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.

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وحسب نشطاء تحدثوا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أدى الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة على سوق مكتظ توجد به محطة الوقود أيضا، إلى إصابة عشرات الأشخاص.

وأفاد شهود عيان بأن القصف أدى إلى انفجارات عنيفة واشتعال النيران في مواقع عديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن منطقة جنوب الخرطوم، ولاسيما أحياء مايو والأزهري، تعد من المواقع التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وبها سوق مايو الشهير لبيع المسروقات التي يستولي عليها عناصر الدعم السريع واللصوص من المنازل التي هجرها سكانها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي ضمن صراع دام يشهده السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/أبريل 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من 27 ألفا و120 شخصا، وتشريد نحو 14 مليون شخص داخل السودان وخارجه، وفقا لتقديرات منظمات دولية.

وتحقق قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان تقدما نحو الخرطوم، في مسعى لاستعادة السيطرة على العاصمة من قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على الخرطوم في أوائل الحرب، واضطرت الحكومة لاتخاذ مقر بديل في مدينة بورتسودان الواقعة على البحر الأحمر.

وتسيطر قوات الدعم السريع على أراضي واسعة من إقليم دارفور في غربي البلاد