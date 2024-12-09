طنجة: آلاف المغاربة يتظاهرون دعمًا لغزّة ووقف الإبادة الجماعيّة

وبوتيرة شبه يوميّة، تشهد العديد من المدن المغربيّة، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ، والمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيليّة على غزّة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات...

شارك آلاف المغاربة بمدينة طنجة شمالًا، الأحد، في مسيرة تضامنيّة مع قطاع غزّة ضدّ حرب الإبادة الإسرائيليّة ضدّ الفلسطينيّين، مطالبين بـ"وقف التهجير" في القطاع.

وأدان المشاركون في المسيرة الّتي دعت إليها المبادرة المغربيّة للدعم والنصرة (غير حكوميّة) "عمليّات التقتيل والتهجير شمال القطاع".

وهتف المحتجّون بشعارات مساندة للقضيّة الفلسطينيّة وأخرى مناهضة لإسرائيل بينها "الصهيونيّ عدوّ الأمّة، والنصر لجيش القسّام"، و"مع غزّة حتمًا سنواصل"، و"الأقصى بوصلة الأمّة" و"المغرب وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين".

وجابت المسيرة عدّة شوارع بالمدينة، وسط حضور كبير للمواطنين ونشطاء حقوقيّين.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين، ولافتات كتب على بعضها: "دعم مستمرّ للشعب الفلسطينيّ ومقاومته".

وبوتيرة شبه يوميّة، تشهد العديد من المدن المغربيّة، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ، والمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيليّة على غزّة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وبدعم أميركيّ ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، إبادة جماعيّة في غزّة خلّفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانيّة بالعالم.

وتواصل تلّ أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدوليّ بإنهاء الحرب فورًا، وأوامر محكمة العدل الدوليّة باتّخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعيّة وتحسين الوضع الإنسانيّ الكارثيّ بغزّة.