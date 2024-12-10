إسرائيل تواصل الخروقات في لبنان.. تفجيرات ضخمة بالخيام

التفجيرات تأتي في إطار تصعيد ميداني على الحدود اللبنانية، وضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث تركز القوات الإسرائيلية على إزالة مواقع وبنية تحتية تزعم أنها تشكل تهديدا أمنيا.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يجري ما وصفتها بأنها "عمليات تفجير واسعة" في بلدة الخيام بجنوب البلاد.

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وقالت الوكالة الرسمية إن عمليات التفجير مستمرة منذ الليلة الماضية وتشمل "نسف المنازل والمباني"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت التقارير أن التفجيرات تأتي في إطار تصعيد ميداني على الحدود اللبنانية، وضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث تركز القوات الإسرائيلية على إزالة مواقع وبنية تحتية تزعم أنها تشكل تهديدا أمنيا.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الجانب اللبناني أو الإسرائيلي حول طبيعة هذه العمليات وأهدافها، بينما تتزايد المخاوف من تصعيد أكبر في المنطقة الحدودية.

ومنذ السبت، جدد الجيش الإسرائيلي قصفه على الأراضي اللبنانية، ونسَفَ عددا من المنازل والمباني في بلدتي الخيام ومارون الراس.

وقال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إن "استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية خرق فاضح لترتيبات وقف إطلاق النار".

وأكد في تصريحات إعلامية حرص لبنان على سلامة قوات يونيفيل واستمرارها في القيام بالمهام المنوطة بها، رغم الاعتداءات الإسرائيلية على مواقعها.

ونوه وزير الدفاع اللبناني بأن الجيش يضطلع بدور مركزي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، بالتعاون الوثيق مع يونيفيل.

وفي 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار بين بين المقاومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ، بعد مواجهة عسكرية مفتوحة استمرت لأكثر من شهرين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن نحو 3800 شهيد، وأكثر من 15 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح، وفق بيانات رسمية.