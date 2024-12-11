المعارضة السورية تسيطر على دير الزور ووقف لإطلاق النار في منبج

قال مسؤولان أميركيان ومساعد بالكونغرس اطلعا على الاتصالات الأميركية مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد، إن إدارة الرئيس جو بايدن، حثت الجماعة على عدم تولي قيادة البلاد بالتبعية، بل على إدارة عملية شاملة.

أعلنت الفصائل السورية المعارضة التي سيطرت على السلطة في دمشق بعدما أطاحت بالرئيس بشار الأسد أنها سيطرت، فجر الأربعاء، على مدينة دير الزور، في نبأ أكده أيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وقالت الفصائل في بيان إن "قواتنا سيطرت على كامل مدينة دير الزور"، بينما قال المرصد من جهته إن "قوات المعارضة سيطرت بشكل كامل على مدينة دير الزور بعدما انسحبت منها قوات سورية الديموقراطية".

وأشار إلى أن قوات "قسد" التي يهيمن عليها الأكراد انسحبت باتجاه القرى المجاورة لتسقط المدينة بعدها بأيدي مقاتلين عرب محليين كانوا قد انضموا إلى صفوف الفصائل المعارضة إثر الهجوم الخاطف الذي شنّته ضدّ مواقع النظام في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

إلى ذلك، قال القائد العام لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، إن القوات التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا لوقف إطلاق النار في مدينة منبج بشمال البلاد بوساطة أميركية "حفاظا على أمن وسلامة المدنيين".

ويأتي ذلك، في وقت قال مسؤولان أميركيان ومساعد بالكونغرس اطلعا على الاتصالات الأميركية الأولى مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد، إن إدارة الرئيس جو بايدن، حثت الجماعة على عدم تولي قيادة البلاد بالتبعية، بل على إدارة عملية شاملة لتشكيل حكومة انتقالية.

وتجري الاتصالات مع "هيئة تحرير الشام" بالتنسيق مع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا.