بيدرسن: "ربما هناك فرصة جديدة" للشعب السوري

يستضيف الأردن في مدينة العقبة اجتماعات حول سورية بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والسعودية والعراق ولبنان ومصر والإمارات والبحرين وقطر

حضّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، السبت، القوى الخارجية على بذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب سقوط الرئيس بشار الأسد.

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وأعرب بيدرسن على هامش اجتماعات حول سورية تعقد في العقبة جنوبي الأردن بمشاركة وزراء عرب ومن الاتحاد الأوروبي وتركيا عن تأييده لعملية سياسية "موثوقة وشاملة" لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال "يجب ضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة، والحصول على المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "إذا تمكنا من تحقيق ذلك، فربما تكون هناك فرصة جديدة للشعب السوري".

ويستضيف الأردن في مدينة العقبة اجتماعات حول سورية بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والسعودية والعراق ولبنان ومصر وقطر والإمارات والبحرين "لبحث التطورات في سورية".

واعتبر بيدرسن، الذي عيّن مبعوثًا خاصًا لسورية في 2018، أن "الاختبار الأهم سيبقى طريقة تنظيم الترتيبات الانتقالية في دمشق وتنفيذها".