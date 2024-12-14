سورية.. السفارة التركية تستأنف عملها بدمشق

مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "التكتل يتطلع لأن يجري قريبًا اتصالات دبلوماسية مع السلطات الجديدة في سورية".

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارًا من السبت.

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وأوضح في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، الجمعة، بشأن التطورات في سورية، أنه كلّف برهان كور أغلو، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، وأنه توجه مع فريقه (الجمعة) إلى العاصمة السورية.

قطر ستعيد فتح سفارتها

يشار إلى أن قطر أعلنت، الأربعاء إعادة فتح سفارتها في سورية "قريبًا". وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان رسمي أن "دولة قطر ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريبًا بعد إكمال الترتيبات اللازمة".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي تعزيزًا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما تعكس دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار".

وأشار إلى أن إعادة فتح السفارة "ستعزز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للشعب السوري حاليا عبر الجسر الجوي".

بروكسل "سنتواصل مع السلطات الجديدة" في سورية

وفي السياق، أعلن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن التكتل يتطلع لأن يجري "قريبًا" اتصالات دبلوماسية مع السلطات الجديدة في سورية.

وقال المسؤول، طالبًا عدم نشر اسمه، إن "ما نفكر فيه الآن هو إجراء اتصالات (...) ستتم هذه الاتصالات على المستوى العملاني ونأمل أن يحصل ذلك قريبًا".