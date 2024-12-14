نعيم قاسم: حزب الله يركز في المرحلة المقبلة على تنفيذ اتفاق الليطاني وإعادة الإعمار

الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، يقول إن أولويات الحزب في المرحلة المقبلة تشمل تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وخاصة ما يتعلق بجنوب نهر الليطاني وكذلك إعادة إعمار المناطق المتضررة.

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة له، اليوم السبت، إن برنامج الحزب في المرحلة المقبلة يركز على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخاصة ما يتعلق بإنهاء وجود الحزب جنوبي نهر الليطاني وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن المقاومة مستمرة في ميدانها رغم الضغوط.

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وجاءت الكلمة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي على وقع التصعيد العسكري الإسرائيلي، والذي شهد تطورات بارزة على الساحة السورية، حيث سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة ومواقع إسراتيجية في الأراضي السورية المحاذية للمنطقة الحدودية مع الجولان المحتل.

وفي حديثه عن التطورات في سورية، شدد قاسم على أن سقوط نظام بشار الأسد أفضى إلى سيطرة قوى جديدة، مشيرا إلى أن الحزب يعتزم الانتظار لحين استقرار الأوضاع وتقييم أداء السلطات الجديدة، مشددا على أن العلاقات مع إسرائيل ستكون عاملا أساسيا في طبيعة الموقف من السلطات الجديدة في سورية.

وقال: "من حق الشعب السوري أن يختار حكومته ودستوره وخياراته"، وتابع "نتمنى أن تعتبر هذه الجهة الحاكمة الجديدة في سورية إسرائيل عدوا ولا تطبع معها". وأعرب أمين عام "حزب الله"، عن أمله في استمرار "التعاون بين الشعبين والحكومتين في سورية ولبنان".

وأضاف قاسم أن حزب الله يتطلع إلى أن تقوم الحكومة الجديدة في سورية باتخاذ قرارات تراعي مصلحة البلدين وإشراك جميع الأطراف والقوى في إدارة الحكم. كما أشار إلى أن الشعب السوري يمتلك الحق في اختيار حكومته ودستوره وخياراته، معبرًا عن أمله في أن يتمكن الحكم الجديد من بناء سورية مستقرة تخدم مصالح المنطقة.

وفي سياق آخر، قال قاسم إن المقاومة مستمرة رغم الضغوط، مشددا على أن "التضحيات هي الثمن الطبيعي لاستمرارها وانتصارها". ولفت إلى أن المقاومة "قد تخسر أحيانًا وتربح أحيانًا أخرى، ولكن الأهم هو بقاؤها في الميدان". وأضاف: "المقاومة تأخذ شرعيتها من إيمانها بقضيتها، ولن نستسلم مهما كان الثمن".

وشدد قاسم على أن العدوان الإسرائيلي هو المشكلة الحقيقية، وليس مواجهة هذا العدوان. وأشار إلى أن "حزب الله صمد في مواجهة العدوان وأجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار بعدما فشلت في تحقيق أهدافها"، معتبرًا أن الاتفاق يهدف إلى وقف العدوان دون إنهاء المقاومة.

وأشار قاسم إلى أن "الإجرام الإسرائيلي يجري بدعم مباشر من الولايات المتحدة، التي زودت إسرائيل بمئات الطائرات والسفن المحملة بالسلاح". وأضاف أن التطورات في سورية تظهر خطورة المشروع التوسعي الإسرائيلي، الذي احتل مئات الكيلومترات من الجولان. معتبرًا أن حزب الله، رغم خسارته لطريق الإمداد عبر سورية في المرحلة الحالية، "يظل قويًا وقادرًا على التكيف مع المتغيرات".