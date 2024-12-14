ميقاتي: الجيش اللبناني يوسّع انتشاره في الجنوب

رئيس الحكومة اللبنانية "التحدي الأساسي يتمثل في إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، وسحب قواتها من أراضينا".

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، السبت، إن الجيش اللبناني بدأ توسيع انتشاره في الجنوب بهدف "بسط سلطة الشرعية اللبنانية من ناحية، وضمان عدم وجود أي سلاح خارج نطاق السلاح الشرعي من ناحية أخرى".

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، في تصرحات له خلال لقاء مع السفراء العرب المعتمدين في إيطاليا، أن "التحدي الأساسي يتمثل في إلزام اللجنة، المكلفة بمتابعة هذا الملف، إسرائيل بوقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "نحن ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أميركية - فرنسية، إلا أننا لا نرى التزامًا إسرائيليًا بذلك".

وحتى مساء الخميس، وصل عدد خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 17 يومًا إلى 215، ما أوقع إجمالاً 29 شهيدًا و31 جريحًا، وفق وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.