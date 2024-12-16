3 إصابات جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

من جانبه، جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته من عودة النازحين إلى بلداتهم جنوبي لبنان، وذلك ما قال إنه "حتى إشعار آخر".

أصيب 3 أشخاص بجروح، الإثنين، جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية على أحد الأودية في أطراف بلدة النجارية جنوبي لبنان، وذلك مع تجدد وتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

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وجاء عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على النجارية قضاء صيدا، أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن "العدو الإسرائيلي يعمد على تفجير ونسف منازل في بلدة الناقورة، بالتزامن مع توغل داخل البلدة بالدبابات، وقوة مشاة تعمل على تمشيط الناقورة بالرشاشات الحربية الثقيلة منذ منتصف الليل وحتى الساعة".

ومن جانبه، جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته من عودة النازحين إلى بلداتهم جنوبي لبنان، وذلك ما قال إنه "حتى إشعار آخر".

وتشمل البلدات التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توتة، صليب، أرنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة؛ وفقا لما جاء في بيانه.

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.