اعتقال إسرائيل الطبيب الأردني عبد الله البلوي: مطالبة الحكومة الأردنية باستخدام كافة أوراق الضغط

ذكرت لجنة أردنية أنها "إذ تنظر إلى هذا الأمر بانزعاجٍ بالغ، لتؤكد على مطالبة الحكومة الأردنية، ببذل كافة الجهود للإفراج عنه، واستخدام كافة أوراق الضغط التي يملكها الأردن في سبيل الإفراج عنه وعن كافة أسرانا، البالغ عددهم 27 أسيرا أردنيا".

طالبت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في السجون الإسرائيلية، الحكومة الأردنية، باستخدام "كافة أوراق الضغط"، من أجل إطلاق سراح الطبيب الأردني عبد الله البلوي، الذي اعتقلته إسرائيل، أثناء توجهه ضمن حملة إغاثية طبية إلى قطاع غزة.

واعتقلت سلطات الاحتلال الطبيب الأردني عبد الله سلامة البلوي، أثناء توجهه إلى غزة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024، مع وفد طبي تابع لمنظمة "بانزما"، بعد الحصول على موافقة رسمية من الجانب الإسرائيلي عبر الجهات المعتمدة، حيث جرى توقيفه على الجانب الإسرائيلي من الحدود البرية (جسر الملك حسين)، وأبلغ الاحتلال الوفد الطبي، بأنه جرى التحفظ على الطبيب البلوي، لأغراض التحقيق.

تظاهرة في مجمع النقابات المهنيه في #الأردن، للمطالبة بإطلاق سراح الطبيب الأردني #عبد_الله_البلوي، الذي كان متوجّها ضمن وفد إغاثيّ إلى #غزة؛ واحتجاجا على استمرار جرائم الاحتلال.



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وقالت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون إسرائيل، في بيان أصدرته، الإثنين، إنها تتابع "بقلق بالغ قيام الاحتلال الصهيوني، باعتقال الطبيب الأردني عبد الله سلامة أبو ملال البلوي بشكل تعسّفي، والذي توجه الخميس الماضي، ضمن حملة إغاثية لمنظمة صحية معتمدة وبموافقات رسمية"، وحمّلت "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته".

ولفتت اللجنة إلى أنها "إذ تنظر إلى هذا الأمر بانزعاجٍ بالغ لتؤكد على مطالبة الحكومة الأردنية، ببذل كافة الجهود للإفراج عنه، واستخدام كافة أوراق الضغط التي يملكها الأردن في سبيل الإفراج عنه وعن كافة أسرانا لدى الاحتلال البالغ عددهم 27 أسيرا أردنيا، وكشف مصير المفقودين الأردنيين وعددهم أكثر من 30 مفقودا".

وشدّدت على "وجوب قيام الحكومة بتوكيل محامي للدفاع عنه على وجه السرعة، ومعرفة ظروف وأسباب اعتقاله".

وذكرت أنه يجب "الضغط على الاحتلال من خلال كافة الوسائل المتاحة لحماية الطبيب الأسير البلوي، وتوفير ظروف اعتقال إنسانية له، وفضح أي ممارسات للاحتلال وجلاديه بحقه أو بحق أي أسير أردني داخل سجون الاحتلال".

وأكدت اللجنة "ضرورة القيام بالواجب الإنساني والديني والوطني لإنقاذ حياة كافة الأسرى داخل سجون الاحتلال، وخاصة أسرى قطاع غزة والأسيرات في ظل الانتهاكات الخطيرة التي تحدث لهم، والتي ينتهك بها الاحتلال كافة المواثيق الدولية".