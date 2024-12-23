الحوثيون: هاجمنا هدفين عسكريين في يافا وعسقلان

جاء ذلك في بيان متلفز للناطق العسكريّ باسم الحوثيين، يحيى سريع، والذي قال إن قوات الجماعة "نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقتي عسقلان ويافا المحتلتين".

أعلن الحوثيون في اليمن ("أنصار الله")، مساء الإثنين، أنهم هاجموا بواسطة طائرتين مسيرتين هدفين عسكريين في يافا وعسقلان، وسط وجنوب إسرائيل.

جاء ذلك في بيان متلفز للناطق العسكريّ باسم الحوثيين، يحيى سريع، والذي قال إن قوات الجماعة "نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقتي عسقلان ويافا المحتلتين".

وذكر سريع أن ذلك جرى "بطائرتين مسيرتين نوع يافا، وقد حققت العمليتان هدفيهما بنجاح".

وأكد أن قوات الحوثيين "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة، ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قبل أن تخترق المجال الجوي للبلاد، دون تفعيل صفارات الإنذار.

وكثفّ الحوثيون خلال الأيام الماضية من استهدافهم لمواقع عسكرية إسرائيلية، وأعلنوا السبت، أنهم قصفوا هدفا عسكريا في مدينة يافاـ بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، أدى إلى إصابة 16 إسرائيليا، وفق بيان الإسعاف الإسرائيلي.

وتضامنا مع غزة، بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف شخص، باشر الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

كما يشنّ الحوثيون بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء الحرب على غزة.