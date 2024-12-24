الخارجية القطرية: مفاوضات غزة مستمرة في الدوحة والقاهرة

قال الأنصاري "نكرر دعوتنا لجميع الأطراف للتعامل مع الوساطة القطرية المصرية الأميركية بجدية كاملة، ودون أي إجراءات قد تعطل من نجاح هذه المفاوضات".

أعلنت قطر الثلاثاء أن مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس "ما زالت جارية في القاهرة والدوحة ولا يمكن التنبؤ بموعد الوصول لاتفاق".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن فريق التفاوض سيعود من قطر الليلة، بعد "أسبوع مهم من المفاوضات"، وذلك لإجراء مشاورات داخلية بشأن صفقة لتبادل أسرى مع حركة حماس.

وبشأن المباحثات غير المباشرة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء والناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي إن "المفاوضات ما زالت جارية في الدوحة على المستوى الفني والتقني".

وأضاف "هناك مسارات وسياقات أخرى تجري في القاهرة، والتنسيق مستمر مع مصر في هذا الإطار"، مشددا على أنه "لا يمكن لأحد التنبؤ بوقت زمني محدد للوصول إلى اتفاق هناك".

وشدد المتحدث القطري على أن الأوضاع في قطاع غزة لم تتحسن على الإطلاق، كما أن الأزمة الإنسانية تزداد سوءا.

وقال "نكرر دعوتنا لجميع الأطراف للتعامل مع الوساطة القطرية المصرية الأميركية بجدية كاملة، ودون أي إجراءات قد تعطل من نجاح هذه المفاوضات".

ولأكثر من مرة، تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، جراء إصرار نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع".