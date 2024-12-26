المغرب.. وقفة لمقاطعة منتجات إسرائيل وإدانة قضائية لـ13 ناشطا

العشرات شاركوا في الوقفة بمدينة سلا تضامنا مع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة. محكمة بالمدينة قضت بسجن 13 ناشطا مع وقف التنفيذ لمشاركتهم باحتجاجات أمام متجر.

شارك عشرات المغاربة، اليوم الخميس، في وقفة دعت إلى مقاطعة منتجات إسرائيل والدول والشركات الداعمة لها، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا.

وتزامنت الوقفة في مدينة سلا (شمال) مع صدور حكم قضائي أولي بالسجن مع وقف التنفيذ بحق 13 ناشطا بسبب مشاركتهم سابقا في وقفة تضامنية مع غزة أمام متجر برأسمال فرنسي.

وردد المشاركون في الوقفة، بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين (أهلية)، هتافات تطالب بمقاطعة منتجات وبضائع إسرائيل والدول والشركات الداعمة لها.

ومن بين هتافاتهم: "قاطع يا مواطن منتوج صهيوني منتوج أميركي"، و"ناضل يا مناضل ضد الصهيون ضد التطبيع".

ورفعوا لافتات مكتوب عليها: "الجبهة المغربية تندد بالمتابعات القضائية ضد المتضامنين مع إخواننا وأخواتنا الذين يتعرضون للإبادة الجماعية في غزة".

والخميس، قضت محكمة في سلا بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق 13 من أعضاء الجبهة لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة لـ"كارفور"، وهو متجر برأسمال فرنسي.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.