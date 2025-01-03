الجيش الإسرائيلي يرتكب 11 خرقًا لوقف إطلاق النار مع حزب الله الجمعة

بحسب أخبار متفرقة نشرتها الوكالة، تركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، اليوم الجمعة، بالعاصمة بيروت، وقضاءي مرجعيون وبنت جبيل بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب.

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 11 خرقًا لوقف إطلاق النار مع حزب الله، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق، قبل 38 يومًا، إلى 364 خرقًا.

وذلك وفق إحصائية أعدتها وكالة الأناضول للأنباء، استنادًا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حتى عصر اليوم الجمعة.

وبحسب أخبار متفرقة نشرتها الوكالة، تركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، اليوم الجمعة، بالعاصمة بيروت، وقضاءي مرجعيون وبنت جبيل بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب.

وشملت الخروقات نسف وحرق منازل، وإغلاق طرق، وعمليات تمشيط بأسلحة رشاشة، وتحليقًا لمسيرات.

ففي العاصمة اللبنانية بيروت، وضاحيتها الجنوبية، التي تُعد معقلًا لـ"حزب الله"، رُصد تحليق متواصل، منذ ساعات الصباح، لطيران مسيّر إسرائيلي على علو منخفض.

وفي قضاء مرجعيون، قطعت قوة إسرائيلية، مؤلفة من آليات هامر، بأسلاك معدنية الطريق الواصل بين بلدتي كفركلا وبرج الملوك.

وفي القضاء ذاته، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف المنازل في بلدة كفركلا ومحيط بلدة بني حيان.

كما أحرقت القوات الإسرائيلية منزلين في بني حيان، بعد تفتيشهما، ونفذت عمليات تجريف في الوادي الذي يصل إلى البلدة من الجهة الغربية، وصولًا إلى وادي السلوقي.

وقامت كذلك بإغلاق طريق بني حيان، من جهة وادي السلوقي، بسواتر ترابية.

أيضًا، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة، بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، للمنطقة الممتدة بين بلدتي بني حيان وطلوسة. وفي قضاء بنت جبيل، رُصد تحليق مكثف لطيران مسيّر إسرائيلي.

وفي قضاء صور، واصلت جرافات إسرائيلية عمليات هدم المنازل ببلدة الناقورة. كما حلقت مسيرات إسرائيلية بأجواء مدينة صور، على علو منخفض، منذ الصباح وحتى فترات بعد الظهر.