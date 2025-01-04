لبنان: إسرائيل "تروّج" لعدم الانسحاب بعد مهلة الـ60 يومًا

"إسرائيل تعتزم تمديد بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من 60 يومًا إلى 90 يومًا".

أبلغ رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، الجنرال الأميركي، جاسبر جيفرز، "المعنيين اللبنانيين بأن إسرائيل يجب أن تأخذ وقتها في تنفيذ أهدافها من العملية البرية في ضبط منشآت ومستودعات المقاومة في ظل عجز الجيش اللبناني عن تنظيف الأرض".

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هذا ما أوردته "الأخبار" اللبنانية نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، مضيفة أن جيفرز "جال أمس، الجمعة، في بلدة الخيام وتفقد ثكنة الجيش اللبناني في مرجعيون برفقة قائد اللواء السابع في الجيش العميد الركن، طوني فارس، ووفد مرافق".

ويتابع المصدر أن الجنرال الأميركي "أرسل إشارات تفيد بأن إسرائيل تعتزم تمديد بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من 60 يومًا، (وهي المدة التي تم اعتمادها في اتفاق وقف إطلاق النار/ عرب 48) إلى 90 يومًا".

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار، أنهى قصفًا متبادلاً بين إسرائيل و"حزب الله"، بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي السياق، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر لم تسمها، قولها إن "أجواء إيجابية سادت اللقاء الأخير بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والجنرال جيفرز والسفيرة الأميركية ليزا جونسون".

في الوقت نفسه، تقول الصحيفة، نقلاً عن مصادرها إن "اجتماعًا مهمًا للجنة المراقبة الدولية سيعقد الاثنين المقبل في بلدة الناقورة بجنوب لبنان"، سيرأسه المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين.

إلى ذلك، تجدر الإشارة، إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، اعتبر في كلمة له، الأربعاء الماضي، أن الدولة اللبنانية هي التي عقدت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وهي المسؤولة بالتالي عن متابعة تطبيقه وضمان وقف خروقات تل أبيب له".