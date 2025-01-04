مطار دمشق الدولي يستأنف عملياته الثلاثاء المقبل

تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتوقفت جميع الرحلات على خلفية العمليات العسكرية التي سبقت سقوط نظام الأسد.

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سورية، أشهد الصليبي، اليوم السبت، بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي يوم الثلاثاء المقبل.

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ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم، عن الصليبي قوله: "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

وأضاف: "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي يوم السابع كانون الثاني/ يناير الجاري ".

يشار إلى أنه تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتوقفت جميع الرحلات على خلفية العمليات العسكرية التي سبقت سقوط نظام الأسد.

وأعلنت إدارة مطار دمشق في 23 من الشهر الماضي تعليق الرحلات الجوية، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

ترميم المطار بمساعدة قطر

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية القطرية أعلنت (الإثنين الماضي) عن وصول أول طائرة مساعدات تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار دمشق الدولي، تحمل مساعدات إنسانية ومساعدات فنية للمساهمة في إعادة تشغيل المطار.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي "وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل مساعدات إنسانية تتضمن سيارات إسعاف ومواد غذائية وأدوية مقدمة من صندوق قطر للتنمية".

وأضاف البيان أن المساعدات تشمل أيضا مساعدات فنية للمساهمة في إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي، بما يضمن انسياب المساعدات إلى سورية.

وأوضح أن هذه المساعدات تأتي ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لإغاثة الشعب السوري والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية.

ولفت البيان إلى أن هذه تعد الطائرة الأولى التي تهبط في مطار دمشق الدولي ضمن الجسر الجوي القطري "ما يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سورية".

ونقل البيان عن وزيرة الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي المسند، تأكيدها استمرار دعم بلادها لسورية في كل المجالات خاصة الإنسانية والتنموية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وكان وفد قطري رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية، محمد الخليفي، قد قام بزيارة إلى سورية أواخر الشهر الماضي، رافقه فريق فني من الخطوط القطرية هدف إلى مقابلة المسؤولين في مطار دمشق والتعرف على الاحتياجات الفنية للمطار وتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيله.