إسرائيل تفرج عن الطبيب الأردني عبد الله البلوي إثر اعتقاله أثناء توجهه إلى غزة

السلطات الإسرائيلية تطلق سراح الطبيب الأردني عبد الله البلوي، الذي اعتقلته في كانون الأول/ ديسمبر في أثناء عبوره للمشاركة في مهمة طبية إلى قطاع غزة.

أعلن الأردن، اليوم الأحد، الإفراج عن الطبيب الأردني عبد الله البلوي، الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في أثناء عبوره للمشاركة في مهمة طبية إغاثية متجهة إلى قطاع غزة.

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وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إنه جرى "الإفراج اليوم (الأحد) عن الطبيب عبد الله سلامة أبو ملال البلوي، الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية في أثناء عبوره للمشاركة في مهمة طبية إغاثية متجهة إلى قطاع غزة".

وأوضحت أن "جهودا دبلوماسية مكثفة بذلتها الوزارة من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، منذ لحظة الاعتقال إلى أن تم تأمين الإفراج عن الطبيب واستلامه قبل قليل عبر القنوات الدبلوماسية من خلال جسر الشيخ حسين (شمال) وبحضور مندوب السفارة".

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم الطبيب "إلى ذويه على الفور".

وأضافت أن "مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية تابعا القضية بشكل يومي، وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي رفض المملكة للتهم التي وُجّهت بحق الطبيب الأردني، وطالبت بضرورة الإفراج عنه وضمان عودته إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".

وأكدت الوزارة على أنها "حرصت على التواصل المستمر مع عائلة الطبيب منذ لحظة الاعتقال وإبلاغهم بكافة المستجدات المتعلقة بقضيته، وكذلك التنسيق المستمر مع المحامي الذي عيّن للدفاع عن الطبيب البلوي".

وشددت الخارجية على أن "الوزارة مستمرة في جهودها لحماية حقوق المواطنين الأردنيين وضمان سلامتهم في مختلف الظروف".

يذكر أن مجموعة من الأطباء الأردنيين يشاركون ضمن حملات دولية لإغاثة أهالي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.