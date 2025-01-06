الهيئة الطلّابيّة المغربّية نظّمت أكثر من 457 فعالية دعمًا لغزة في 2024

سجّل الاتّحاد، "تنظيم أكثر من 457 فعّاليّة ومظاهرة طلّابيّة، شملت الإضرابات الطلّابيّة والمسيرات والوقفات الاحتجاجيّة، إضافة إلى الحلقات والندوات والمهرجانات الخطابيّة، والأنشطة العلميّة والثقافيّة والرياضيّة"...

أعلن الاتّحاد الوطنيّ لطلبة المغرب، الأحد، تنظيمه طيلة العام الماضي أكثر من 457 فعاليّة ومظاهرة دعمًا لقطاع غزّة في وجه الإبادة الإسرائيليّة المستمرّة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه الاتّحاد (غير حكوميّ) على موقعه الإلكترونيّ.

وسجّل الاتّحاد، "تنظيم أكثر من 457 فعّاليّة ومظاهرة طلّابيّة، شملت الإضرابات الطلّابيّة والمسيرات والوقفات الاحتجاجيّة، إضافة إلى الحلقات والندوات والمهرجانات الخطابيّة، والأنشطة العلميّة والثقافيّة والرياضيّة".

وأضاف أنّه قام أيضًا بـ"تنظيم 3 إضرابات وطنيّة شاركت فيها 88 كليّة".

وبوتيرة شبه يوميّة، تشهد العديد من المدن المغربيّة، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ، والمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيليّة على غزّة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات...

وبدعم أميركيّ ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، إبادة جماعيّة في غزّة خلّفت أكثر من 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانيّة بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكّرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائيّة الدوليّة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة بحقّ الفلسطينيّين في غزّة.