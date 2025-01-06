1000 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان

أضاف النائب عن حزب الله الحاج حسن في تصريحات صحفية، أن تلك الخروقات تمت "برسم المجتمع الدولي أولا، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا الضامنين للاتفاق، وأنهم حتّى الآن لم يفعلوا أي شيء، إن لم يكونوا متواطئين أو مشاركين".

في الوقت الذي جدد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديداته بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار إذا لم ينسحب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، قال النائب في البرلمان اللبناني، حسين الحاج حسن، إن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بلغت ما يزيد عن 1000 خرق حتى الآن.

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وأضاف النائب عن حزب الله الحاج حسن في تصريحات صحفية، أن تلك الخروقات تمت "برسم المجتمع الدولي أولا، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا الضامنين للاتفاق، وأنهم حتّى الآن لم يفعلوا أي شيء، إن لم يكونوا متواطئين أو مشاركين".

وأشار النائب اللبناني إلى أن الإدارة الأميركية متواطئة ومشاركة مع الاحتلال الإسرائيل في خروقاته للاتفاق.

ودعا النائب اللبناني حكومة بلاده "التي هي عضو في اللجنة الخماسية ومسؤولة عن المتابعة والضغط والعمل لوقف الخروقات"، للقيام بواجباتها وتفعيل جهودها لإثبات قدرتها على القيام بهذا الدور، وفق قوله.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في الـ 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد مواجهة عسكرية مفتوحة استمرت لأكثر من شهرين.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار أن إسرائيل لن تنفذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك من البر والجو والبحر، وألا يقوم حزب الله وجميع تنظيمات المقاومة الأخرى في الأراضي اللبنانية بأي عمل مقاوم ضد "إسرائيل".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي صعد منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، عدوانه على لبنان، الذي بدأ منذ 8 تشرين أول/أكتوبر 2023، مستهدفا معظم مناطق البلاد بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأ توغلًا بريا في جنوبه.