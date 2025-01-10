السودان: قتلى ومصابون جراء قصف استهدف معسكرا للنازحين

تزامن القصف المدفعي مع توقيت صلاة الجمعة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين العزل، وفق البيان.

أعلن ناشطون سودانيين الجمعة سقوط 4 قتلى وإصابة 10 آخرين جراء قصف مدفعي من قوات الدعم السريع، على معسكر "أبو شوك" للنازحين بمدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور.

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وأفادت "لجان مقاومة الفاشر" في بيان، بأن "الدعم السريع، قصفت معسكر أبوشوك للنازحين، ظهر الجمعة".

وأدى القصف إلى "مقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 10 أشخاص، وهم في طريقهم لأداء صلاة الجمعة"، وفق البيان.

من جانبها، قالت التنسيقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور في بيان "قصفت الدعم السريع، مدفعيا، أجزاء واسعة من معسكر أبو شوك بالفاشر".

وتزامن القصف المدفعي مع توقيت صلاة الجمعة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين العزل، وفق البيان.

وتشهد الفاشر منذ 10 أيار/ مايو 2024 اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.