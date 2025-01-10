المغرب.. وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالدار البيضاء

نظمت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالدار البيضاء في المغرب بدعوة من "الهيئة المغربية للدعم والنصرة".

شارك عشرات المغاربة، مساء أمس الخميس، في وقفة تضامنية بمدينة الدار البيضاء (شمال) تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وضد حرب الإبادة الإسرائيلية الجماعية بقطاع غزة.

وردد المحتجون هتافات تطالب بحماية المدنيين في القطاع وباقي المناطق الفلسطينية.

ودعت إلى الوقفة التضامنية مع فلسطين "الهيئة المغربية للدعم والنصرة" (غير حكومية).

وأدان المشاركون في الوقفة "تجاوز إسرائيل كل القوانين الدولية، واستهدافها الأبرياء الفلسطينيين من مدنيين وأطباء وصحفيين".

ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: "المغرب وفلسطين، شعب واحد"، و"تحية شعبية، للمقاومة اللبنانية"، و"يا شهيد ارتاح، سنواصل الكفاح".

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.