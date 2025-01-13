مفاوضات غزة: أمير قطر التقى وفدا من حماس وموفدين أميركيين ويهاتف بايدن

استعرض أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة خلال مكالمة هاتفية مع بايدن ولقاءات مع وفد من حماس وموفدين أميركيين، وسط تقارير عن اقتراب إتمام صفقة تبادل أسرى تشمل هدنة في غزة.

استقبل أمير قطر، الإثنين، وفدا من حركة حماس الفلسطينية وموفدين أميركيين، وبحث معهم في "مستجدات" مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أجرى محادثات مع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، على ما أعلن الديوان الأميري في بيان.

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يأتي ذلك في ظل التقارير عن الدخول في المراحل النهائية لإتمام صفقة تبادل أسرى، الإثنين، وسط أنباء عن تسليم حركة حماس ردها الأخير للوسطاء دون أي ملاحظات أو اعتراض على مسودة الاتفاق المقترح.

وجاء في البيان أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، "استقبل (الإثنين) في مكتبه في قصر لوسيل، وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة برئاسة خليل الحية"، بغية استعراض "آخر مستجدات المفاوضات الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع".

كذلك بحث أمير قطر في "آخر مستجدات" مفاوضات وقف إطلاق النار مع موفدي الرئيس الأميركي، بايدن، بريت ماكغورك، والرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، على ما أفاد الديوان الأميري.

وجاء في بيان أن أمير البلاد استقبل ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، وماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، واستعرض معهما "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وآخر مستجدات المفاوضات.

بعيد ذلك أصدر البيت الأبيض بيانا جاء فيه أن بايدن تحادث هاتفيا مع الأمير تميم للبحث في "مفاوضات الدوحة حول اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

وأوضح البيان أنهما "شددا على الضرورة الملحة لتطبيق اتفاق لعودة الرهائن وتوفير الانفراج لسكان غزة من خلال زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية عبر وقف إطلاق النار. ودعيا إلى التوصل إلى اتفاق".

وتقود قطر إلى جانب الولايات المتحدة ومصر جهودا منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لم تنجح حتى الآن في وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال مسؤول مطّلع على المفاوضات، إن الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن جولة حاسمة من المحادثات ستُعقد صباح الثلاثاء في الدوحة، لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية.

وأفاد المسؤول بأن المحادثات ستعقد بمشاركة مبعوثي الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها والإدارة المنتخبة، بريت ماكغورك وستيف ويتكوف، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب "رويترز".

ومنذ مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، استؤنفت مباحثات غير مباشرة في الدوحة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار يشمل صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الإثنين، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة أصبح قريبا، وقد يتمّ وضع اللمسات الأخيرة عليه في الأسبوع الأخير من ولاية جو بايدن.

وصرح سوليفان لصحافيين "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق وقد يحصل ذلك هذا الأسبوع. أنا لا أقطع وعدا أو أتنبّأ، لكن الاحتمال قائم، وسنعمل على ترجمته واقعا"، مشيرا إلى أنه أكثر تفاؤلا بالتوصل إلى اتفاق حاليا مما كان عليه خلال مراحل سابقة من المفاوضات.