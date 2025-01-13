نواف سلام يحصل على تأييد أكثر من نصف النواب لرئاسة الحكومة اللبنانية

اختيار النواب اللبنانيين نواف سلام لتشكيل الحكومة المقبلة الأمر الذي قد يُعدّ تحديًا لحزب الله، الذي فضّل استمرار نجيب ميقاتي في المنصب؛ التقارير تفيد بحصول سلام على تأييد كاف لتسميته رئيسًا للحكومة.

حصل رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، اليوم الإثنين، على تأييد أكثر من نصف النواب لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية واختياره لمنصب رئيس وزراء لبنان المقبل.

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جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سياسية وصفتها بـ"المطلعة"، واعتبرت أن من شأن اختيار سلام أن يمثل ضربة لحزب الله، الذي أراد بقاء نجيب ميقاتي في المنصب.

ومطلوب من الرئيس جوزيف عون تعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب اللبنانيين البالغ عددهم 128.

وذكرت مصادر لبنانية أن أكثر من نصف نواب البرلمان اللبناني اختاروا سلام لتشكيل الحكومة الجديدة.