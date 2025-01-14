السودان: قتلى مدنيون في هجمات منسوبة للجيش في ولاية الجزيرة

نفذت هجمات نسبت للجيش السوداني وميليشيات متحالفة معه على مدنيين في ولاية الجزيرة التي استعاد عاصمتها ود مدني من قوات الدعم السريع، أسفرت عن 13 قتيلا بينهم طفلان؛ حسبما ذكرت مجموعة "محامو الطوارئ" المؤيدة للديمقراطية.

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وأفادت منظمة "محامو الطوارئ" التي تضم محامين سودانيين وثقوا أعمال عنف ارتكبت منذ بداية المعارك في السودان في نيسان/أبريل 2023، بوقوع هجمات في بلدة أم القرى في شرق ولاية الجزيرة اعتبارا من الأسبوع الماضي تزامنت مع تقدّم الجيش في المنطقة الواقعة في وسط البلاد.

ويشهد السودان معارك مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023 دفعت سكانه نحو المجاعة.

واستعاد الجيش السوداني السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة السبت، طاردا قوات الدعم السريع التي سيطرت على هذه الولاية في كانون الأول/ديسمبر 2023.

واتهم المحامون الإثنين الجيش وميليشيات متحالفة معه بـ"اعتقال عدد من المدنيين من بينهم نساء"، مشيرين إلى أن الاعتداءات تأتي في سياق "حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية في ولاية الجزيرة تُتهم بالتعاون مع الدعم السريع".

وذكر المحامون أن "هذه الانتهاكات تتضمن القتل خارج نطاق القضاء، والتصفية، والاحتجاز غير المشروع، والخطف، فضلا عن الإذلال الجسدي والمعنوي والتعذيب بما في ذلك الضرب الوحشي للمدنيين أثناء الاعتقال".

واتُّهم طرفا النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب تشمل استهداف مدنيين وقصف مناطق سكنية بشكل عشوائي.

كما اتهمت الولايات المتحدة الثلاثاء قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية" في إقليم دارفور، وفرضت عقوبات على قائدها.

إلى ذلك تفيد تقارير بأن المدنيين يتعرضون للتمييز في المناطق التي يسيطر عليها الجيش.

واعتبر الجيش الثلاثاء أن الهجمات التي وقعت في بعض مناطق الجزيرة "تجاوزات فردية"، وتعهد "بمحاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات... طبقا للقانون".

وقال إن "جهات متربصة... تحاول استغلال أي تجاوزات فردية لإلصاقها بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها في الوقت الذي تلوذ فيه بالصمت حيال جرائم الحرب المستمرة والمروعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في حق المدنيين".

واتهم الجيش جماعات لم يسمها باستغلال حوادث لتجريمه مع تجاهل "جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع".

وتضم قرى وبينها كومبو طيبة في شرق أم القرى في ولاية الجزيرة حيث وقعت الهجمات، مجتمعات زراعية تسمى الكنابي.

وتحدثت منظمة "محامو الطوارئ" عن تعرض هؤلاء السكان المدنيين لـ"خطابات الكراهية" ولاتهامهم بدعم قوات الدعم السريع.

ومنذ نيسان/أبريل 2023، أدت المعارك إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني وإلى أزمة إنسانية كبيرة وفق الأمم المتحدة التي تقدر بأن أكثر من 30 مليون سوداني، أكثر من نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى المساعدة بعد 20 شهرا من الحرب.