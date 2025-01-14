16 خرقا إسرائيليا جديدا لوقف إطلاق النار في لبنان ترفع الإجمالي إلى 520

صعّدت إسرائيل انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث سجلت 16 خرقًا جديدًا اليوم شملت توغلات وغارات واقتحامات لمنازل في بيروت وجنوب البلاد، مما يرفع إجمالي الخروقات إلى 520 منذ بدء سريان الاتفاق قبل 49 يومًا.

ارتكب الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 49 يوما إلى 520 خرقا.

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ووفقا للأنباء التي أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية، لبنانية) تركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، اليوم، في العاصمة بيروت، وقضاءي بنت جبيل ومرجعيون في النبطية.

وشملت الخروقات توغلات بمناطق لبنانية، وتفجيرات واقتحامات لمنازل، وغارات بمسيرات، وقطع طرق، وعمليات تمشيط بأسلحة رشاشة، وإلقاء قنابل صوتية.

وفي العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، التي تعد معقلا لـ"حزب الله"، رُصد تحليق لطيران مسيّر إسرائيلي على علو منخفض.

وفي قضاء مرجعيون، توغل الجيش الإسرائيلي بمنطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، حيث داهم واقتحم منازل سكنية وخرّب محتوياتها.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي 3 موجات من عمليات نسف المنازل وسط البلدة ذاتها، إضافة إلى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

وفي قضاء بنت جبيل، توغلت قوة مدرعة إسرائيلية مؤلفة من دبابات وآليات عسكرية في بلدة عيترون، حيث عمدت جرافة إلى قطع عدد من الطرق داخل البلدة، ورفع السواتر الترابية فيها.

كما ألقى الجيش الإسرائيلي عددا من القنابل الصوتية، وقام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، وحرق وتخريف منازل بعدد من أحياء البلدة.

وفي القضاء ذاته، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ممنهجة لعدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب، سُمع صداها بمناطق عدة من القضاء.

كما رُصد تحرّك لقوات مشاة إسرائيلية في حرش بلدة أبو لبن. وسُجل كذلك تحليق لطائرات مسيرة إسرائيلية بأجواء القطاع الأوسط في الجنوب اللبناني.