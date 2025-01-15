خروقات إسرائيلية متواصلة: تفجير منازل في بلدات جنوبي لبنان

بدعوى التصدي لتهديدات من حزب الله ارتكبت إسرائيل حتى مساء الثلاثاء 524 خرقا، ما خلّف 37 شهيدا و45 جريحا، استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وأقدم على تفجير منازل بعدة بلدات جنوبي لبنان.

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وقالت الوكالة اللبنانية الأربعاء "عمد العدو (الإسرائيلي) بعد منتصف الليل، إلى تفجير منازل وتجريف الطرق في عيتا الشعب وحانين ومارون الراس".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون.

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى تصعيد واسع في 23 أيلول/ سبتمبر الفائت.

وبدعوى التصدي لتهديدات من حزب الله ارتكبت إسرائيل حتى مساء الثلاثاء 524 خرقا، ما خلّف 37 شهيدا و45 جريحا، استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

ودفعت هذه الخروقات حزب الله إلى الرد، في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2024، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع رويسات العلم العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و68 شهيدا و16 ألفا و670 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.